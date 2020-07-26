Какой будет погода в Баку в первый день рабочей недели?

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ночью и утром ожидается слабый туман. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 30-35, в Баку ночью 24-26, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, поднимется с 755 миллиметров до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливневого характера, а также град. Утром будет туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 21-26, днем 35-39, в горах ночью 15-20, днем 20-25 градусов тепла.