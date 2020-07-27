Российское издание посвятило материал азербайджанскому селу

Молокане - христиане, отвергавшие православный культ - появились в азербайджанской Ивановке в середине XIX века. Тогда для впавших в царскую немилость раскольников открыли Закавказье и те, побросав свои дома в южной части России, отправились осваивать новые земли.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как живут современные молокане.

Когда-то ивановский колхоз был самым успешным в республике. После распада Союза его председатель Николай Никитин предложил сохранить прежний формат ведения хозяйства. Впоследствии колхоз был назван именем этого человека, отдавшего ему 40 лет жизни.

Сейчас Ивановке принадлежит более 5 тыс. га пахотных земель, на которых растут пшеница, ячмень, подсолнечник, горох, виноград.

В колхозе насчитывается 1300 голов крупного рогатого скота, 7 тыс. овец. Также здесь выращивают кур, свиней.

Для пропитания животных имеется 5 тыс. га собственных пастбищ, еще 7 тыс. га берут в аренду у соседей.

У ивановцев есть и своя молочная ферма.

Все заезжие гости, пробовавшие молочную продукцию местного производства, отмечают, что такого не ели ниразу в своей жизни.

В колхозном гараже готовят машины к уборке винограда. Его поставляют на Гянджинский винный завод. Виноградник занимает 300 га земли.

Работники ивановской пекарни убираются после рабочего дня, который закончился в 10 утра.

Местные жители едят исключительно хлеб собственного производства, его поставляют и в школу, и в детский сад. Все ингредиенты, в том числе дрожжи, производятся своими руками.

В Ивановке, как в любом приличном колхозе, есть своя библиотека и Дом культуры.

В просторном Доме культуры работает несколько кружков. Хоровой занимается в зале с прекрасной акустикой - репетирует русские народные песни.

В каждом молоканском хозяйстве имеется машина, телевизоры, интернет. В поселке есть АТС, больница, гостевой дом для туристов. Местные жители гордятся своей культурой и бережно чтут религиозные традиции.