Российское издание посвятило материал азербайджанскому селу - ФОТО
Молокане - христиане, отвергавшие православный культ - появились в азербайджанской Ивановке в середине XIX века. Тогда для впавших в царскую немилость раскольников открыли Закавказье и те, побросав свои дома в южной части России, отправились осваивать новые земли.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет фоторепортаж, как живут современные молокане.
Когда-то ивановский колхоз был самым успешным в республике. После распада Союза его председатель Николай Никитин предложил сохранить прежний формат ведения хозяйства. Впоследствии колхоз был назван именем этого человека, отдавшего ему 40 лет жизни.
Сейчас Ивановке принадлежит более 5 тыс. га пахотных земель, на которых растут пшеница, ячмень, подсолнечник, горох, виноград.
В колхозе насчитывается 1300 голов крупного рогатого скота, 7 тыс. овец. Также здесь выращивают кур, свиней.
Для пропитания животных имеется 5 тыс. га собственных пастбищ, еще 7 тыс. га берут в аренду у соседей.
У ивановцев есть и своя молочная ферма.
Все заезжие гости, пробовавшие молочную продукцию местного производства, отмечают, что такого не ели ниразу в своей жизни.
В колхозном гараже готовят машины к уборке винограда. Его поставляют на Гянджинский винный завод. Виноградник занимает 300 га земли.
Работники ивановской пекарни убираются после рабочего дня, который закончился в 10 утра.
Местные жители едят исключительно хлеб собственного производства, его поставляют и в школу, и в детский сад. Все ингредиенты, в том числе дрожжи, производятся своими руками.
В Ивановке, как в любом приличном колхозе, есть своя библиотека и Дом культуры.
В просторном Доме культуры работает несколько кружков. Хоровой занимается в зале с прекрасной акустикой - репетирует русские народные песни.
В каждом молоканском хозяйстве имеется машина, телевизоры, интернет. В поселке есть АТС, больница, гостевой дом для туристов. Местные жители гордятся своей культурой и бережно чтут религиозные традиции.
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