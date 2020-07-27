Агентство: Ошибочные СМС-сообщения о результатах тестов на коронавирус не повлияли на общую статистику

"Ошибочные СМС-сообщения, отправленные гражданам 25 и 26 июля с портала its.gov.az в связи с результатами тестов на коронавирус, не повлияли на общую статистику".

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, передает Day.Az.

Отмечено, что ошибка произошла лишь в СМС-сообщениях: "Неточность при отправке СМС-сообщений была обусловлена техническим сбоем. С сегодняшнего дня гражданам будут отправлены новые СМС-сообщения в связи с результатами тестов. В системе и программе "E-təbib" всё правильно. Приносим извинения за техническую ошибку, произошедшую в системе".

Отметим, после того, как Госагентство по обязательному медицинскому страхованию сообщило о технической ошибке в СМС-сообщениях, отправленных гражданам 25 и 26 июля в связи с результатами тестов на коронавирус, распространилось мнение о влиянии этой ошибки на общую статистику.