В Баку арестован нарушивший требования карантина адвокат

В Баку арестован нарушитель требований карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, член Коллегии адвокатов, адвокат Адвокатского бюро "Меркез" Надиров Эльчин Захир оглу был задержан за нарушение требований карантинного режима. В его отношении был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). Протокол был отправлен для рассмотрения в Хатаинский районный суд.

На процессе, проведенном в Хатаинском районном суде под председательством судьи Лалы Рагимли, Э.Надиров был арестован в административном порядке на 1 месяц.

Адвокат остался недоволен решением суда и подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил его жалобу и оставил без изменения решение суда первой инстанции.