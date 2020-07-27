https://news.day.az/society/1256836.html Последние данные о состоянии двух азербайджанских студентов, раненых в Киеве
Последние данные о состоянии двух азербайджанских студентов, раненых в Киеве
Состояние двух азербайджанских студентов, раненых в Киеве, хорошее.
Об этом сказал зампред Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов, сообщает Day.Az.
По его словам, произошедшее расследуют правоохранительные органы Украины: "Несколько дней назад в Киеве стреляли по азербайджанским студентам. На месте происшествия было четыре человека, двое из них были ранены в ногу. Сейчас они чувствуют себя хорошо".
Ибрагимов добавил, что диаспора требует от украинских правоохранительных органов, чтобы следствие быстрее закончилось, и виновные были наказаны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре