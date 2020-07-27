В ряде городов и районов пройдут выпускные вступительные экзамены

29-30 июля в 20 городах и районах Азербайджана пройдут очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, экзамены начнутся в 11:00.

Допуск завершается за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Опоздавшие не будут допущены к экзамену.

Отметим, с целью минимизации контактов между участниками экзамена, определены различные часы пропуска в здание (время указано на пропускном листе каждого учащегося (абитуриента).

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (полностью закрыв область носа, рта и подбородка). Снимать маску запрещено, и она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса. В рамках мер предосторожности будут использованы электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.