Минздрав Азербайджана ввел новшество в связи с ковидными пациентами

Благодаря пилотному проекту Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики под названием "Телемедицина" стало возможным проводить дистанционную диагностику COVID-19 и других острых респираторных заболеваний в онлайн-режиме.

Как сообщили Day.Az в Минздрав, это нововведение, связанное с возможностями, предоставленными передовыми технологиями, встало в один ряд со многими другими предпринятыми для усиления борьбы с коронавирусом мерами.

В рамках пилотного проекта Минздрава "Телемедицина" пациенты имеют возможность попасть на приём к врачу в онлайн-режиме посредством видеоподключений. Так, посредством специального мобильного приложения уже началась дистанционная консультация пациентов с коронавирусной инфекцией. Более того, пациенты без симптомов или с лёгкими симптомами заболевания, проходящие лечение в домашних условиях, уже начали получать медицинскую онлайн-консультацию из дома, не посещая больниц или поликлиник.

Пользоваться услугой "Телемедицина" очень комфортно и просто как для врача, так и для пациента. Для этого достаточно просто загрузить приложение "Doctor Online" на устройство. При помощи программы пациент поддерживает постоянную связь со своим лечащим врачом посредством обычных и видеозвонков. Медицинские работники дают свои советы и рекомендации пациентам онлайн, а также предоставляют регулярные консультации и обеспечивают наблюдение.

Для того, чтобы больше людей воспользовались этим нововведением, подробная информация о правилах пользования службой "Телемедицина", Министерства здравоохранения АР уже размещена в виде объявлений на территориях тех городских поликлиник, где реализуется данный пилотный проект, а также в местах проживания.