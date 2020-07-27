Бахрам Багирзаде опубликовал фото из больницы

"Как и большинство людей, я время от времени обращался к врачам, но летом 2020 года, когда я заболел коронавирусом, стало для меня настоящим испытанием, и если бы не врачи, я бы никогда с ним не справился... Я даже не знаю, какими словами я могу выразить благодарность всем медикам, которые принимали участие в моём лечении. Но самые искренние слова благодарности я обращаю к руководству Центрального таможенного госпиталя, которое приняло меня в самый переломный момент развития болезни и много дней сражалось за мою жизнь!".

Как передает Day.Az, об этом Бахрам Багирзаде написал на своей странице в Facebook.

"Я бесконечно благодарен врачам Госпиталя! Каким же мужеством и знаниями должны они обладать, чтобы по восемь часов находиться в спецодежде, постоянно устраивать консилиумы для самых тяжёлых больных, принимать важнейшие решения и совершать множество действий для спасения жизни, рискуя при этом собственной жизнью, ведь вирус не щадит никого! Также я хочу сказать огромное спасибо младшему медицинскому персоналу. Эти замечательные люди находятся рядом с больными круглые сутки и ко всем без исключения пациентам относятся, как к своим близким. Им всё равно, кто ты, есть ли у тебя заслуги или ты обычный человек. Все сотрудники Центрального таможенного госпиталя - настоящие Герои!", - отметил он.

По словам Багирзаде, в дни пандемии Центральный таможенный тоспиталь стал главным форпостом страны в борьбе с коронавирусом: "Во время моего лечения я видел большие медицинские делегации из России, Великобритании и Кубы, которые были восхищены чёткой, слаженной, высокопрофессиональной работой Госпиталя. В здании, построенном по лучшим мировым архитектурным образцам, сосредоточено самое современное медицинское оборудование, благодаря которому наши азербайджанские врачи проводят уникальные хирургические операции и лечение сложных заболеваний. Даст Бог совсем скоро нашим гражданам не придётся больше выезжать в другие страны, чтобы поправить своё здоровье.

Я всегда с глубочайшим уважением относился к медицине, ведь врач - это высший уровень развития человеческой души, наделённой знаниями, благородством и огромным желанием в самые трудные минуты нашей жизни разделять и принимать на себя частицу нашей боли и исцелять наши болезни. Низкий вам поклон, бесценные Герои Азербайджана!".