В Турции отменен концерт армянского певца - ФОТО
В турецком городе Эскишехир отменен концерт армянского певца.
Как передает Day.Az, 24 июля армянский певец Левон Топосян должен был выступить в ресторане "Мухталиф".
Председатель Ассоциации азербайджанцев Эскишехир Джавид Айдын сказал, что переговоры с руководством ресторана были проведены сразу после того, как стало известно о его концерте.
В официальном обращении к руководству ресторана говорится, что армянские вооруженные силы совершили военные провокации на государственной границе Азербайджана, убив 12 азербайджанских военнослужащих, в том числе генерал-майора Полада Гашимова.
До сведения мирового сообщества было доведено, как армянские радикалы напали и ранили азербайджанцев, мирно протестующих в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Бельгии и Париже.
После этого был отменен концерт, намеченный на 24 июля, и расторгнут долгосрочный контракт с певцом армянского происхождения.
От имени наших соотечественников Ассоциация азербайджанцев Эскишехир поблагодарила руководство ресторана за этот шаг.
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