В Турции отменен концерт армянского певца

В турецком городе Эскишехир отменен концерт армянского певца.

Как передает Day.Az, 24 июля армянский певец Левон Топосян должен был выступить в ресторане "Мухталиф".

Председатель Ассоциации азербайджанцев Эскишехир Джавид Айдын сказал, что переговоры с руководством ресторана были проведены сразу после того, как стало известно о его концерте.

В официальном обращении к руководству ресторана говорится, что армянские вооруженные силы совершили военные провокации на государственной границе Азербайджана, убив 12 азербайджанских военнослужащих, в том числе генерал-майора Полада Гашимова.

До сведения мирового сообщества было доведено, как армянские радикалы напали и ранили азербайджанцев, мирно протестующих в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Бельгии и Париже.

После этого был отменен концерт, намеченный на 24 июля, и расторгнут долгосрочный контракт с певцом армянского происхождения.

От имени наших соотечественников Ассоциация азербайджанцев Эскишехир поблагодарила руководство ресторана за этот шаг.