Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 июля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, к ночи местами пройдут дожди и грозы, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Северо-восточный ветер днем сменится усиливающимся северо-западным ветром.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 756 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 55-65 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет в пределах 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла. Ветер юго-восточный.

В регионах Азербайджана, в основном в северных и западных районах, с полудня временами возможны грозы и дожди, местами интенсивного характера, град. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 20-24 градуса тепла.