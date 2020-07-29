ИВ Зардабского района опровергла информацию о проведении спецоперации в этой структуре

Исполнительная власть (ИВ) Зардабского района прокомментировала распространившуюся в соцсетях информацию касательно проведения в ИВ спецоперации.

Как сообщили Day.Az в среду в ИВ, информация, распространившаяся в соцсетях, полностью безосновательна.

"На различных сайтах и в соцсетях размещены материалы о якобы проведении спецоперации в Исполнительной власти Зардабского района. Это не соответствует действительности. Опубликованная информация не имеет под собой никаких оснований", - сказали в пресс-службе ИВ.