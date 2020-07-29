https://news.day.az/society/1257429.html ИВ Зардабского района опровергла информацию о проведении спецоперации в этой структуре
ИВ Зардабского района опровергла информацию о проведении спецоперации в этой структуре
Исполнительная власть (ИВ) Зардабского района прокомментировала распространившуюся в соцсетях информацию касательно проведения в ИВ спецоперации.
Как сообщили Day.Az в среду в ИВ, информация, распространившаяся в соцсетях, полностью безосновательна.
"На различных сайтах и в соцсетях размещены материалы о якобы проведении спецоперации в Исполнительной власти Зардабского района. Это не соответствует действительности. Опубликованная информация не имеет под собой никаких оснований", - сказали в пресс-службе ИВ.
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