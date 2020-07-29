Завтра в Азербайджане будет дождливо и ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами пройдут дожди, грозы, днем преимущественно без осадков, передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ветер северо-западный, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 26-29, в Баку ночью - 21-23, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов тепла.

В регионах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 29-34, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.