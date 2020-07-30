В Азербайджане начинаются четырехдневные праздничные каникулы

В Азербайджане с завтрашнего дня начинаются праздничные каникулы в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Day.Az, в связи с праздником 4 дня подряд в стране будут нерабочими.

Согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова от 2 декабря 2019 года "Об установлении праздничных дней в Новруз байрамы, праздник Рамазан и Гурбан байрамы на 2020 год", 31 июля и 1 августа 2020 года определены днями праздника Гурбан байрамы.

Согласно Трудовому кодексу, поскольку 1 августа приходится на субботу, то поменяется местами с 3 августа - понедельником. Понедельник будет нерабочим днем.

Таким образом, 31 июля (пятница), 1 августа (суббота), 2 августа (воскресенье) и 3 августа (понедельник) - нерабочие дни.