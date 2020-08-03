В воинской части Азербайджана прошло мероприятие по случаю Гурбан байрамы

По случаю Гурбан Байрамы в №-ской воинской части, Дислоцированной расположенной на передовой, Центром национальной кулинарии, Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана и министерством обороны организовано праздничное мероприятие.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве, в мероприятии приняли участие сотрудники оборонного ведомства, ветераны войны, семьи шехидов, представители общественных и неправительственных организаций, а также руководство сети ресторанов Mangal Steakhouse.

Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и героически павших за независимость и суверенитет Азербайджана соотечественников, после чего был исполнен Государственный гимн.

Выступающие на мероприятии поздравили личный состав по случаю Гурбан Байрамы, подчеркнув, что армия Азербайджана является предметом гордости, опорой народа, пожелали, чтобы эти мероприятия по жертвоприношению были осуществлены на территориях, которые в скором времени будут освобождены от оккупации под руководством Верховного Главнокомандующего.

Пожелав солдатам воли к победе, гости сообщили, что моральная поддержка народа всегда с ними, и он гордится своим сильным государством и мощной армией. Около 30 всемирно известных кулинаров приготовили из мяса жертвенных животных блюда национальной кухни.

После того как кулинары приготовили праздничный стол, они провели мастер-класс для армейских поваров, а также подарили библиотеке воинской части кулинарные книги.