В Баку ожидаются ливневые дожди

Обнародованы погодные условия на территории страны на четвертое августа, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Четвертого августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сохранение нестабильных погодных условий, временами дождь, местами интенсивный ливень.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в течение дня на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северо-западный ветер со скоростью 26 метров в секунду, в Нафталане - 23 метра в секунду, в Баку - 28 метров в секунду, Маштаге - 25 метров в секунду, на острове Чилов - 23 метра в секунду, в Аляте, Пираллахи - 20 метров в секунду, Сумгайыте - 19 метров в секунду, на Нефтяных камнях - до 23 метров в секунду. По данным метеостанции "Нефтяные камни", высота волн достигает пяти метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 25-27 градусов тепла, в низменных районах - 29-31 градус тепла, в горных районах - 18-21 градус тепла, в Нахчыване - 31-34 градуса тепла.

Количество осадков в Агдере (Ордубад) составит 22 миллиметра, Астаре - 16 миллиметров, Сальяне - 10 миллиметров, Лерике - восемь миллиметров, Бейлагане - шесть миллиметров, Билясуваре - пять миллиметров, Губе - четыре миллиметра, Дашкесане, Гейгеле, Балакене, Хыналыге - три миллиметра, Гядабеке, Агдаме, Габале, Гусаре, Нефтчале, Ярдымлы, Лянкаране, Агсу - два миллиметра, в Сумгайыте, Баку, Шахдаге, Нахчыване, Шамкире, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Алтыагадже, Евлахе, Гейчае, Имишли, Сабирабаде, Шабране, Набране, - один миллиметр.

Отметим, что в результате ливневых дождей третьего августа на территориях Талачай-Загатала и Айричай Башдашагыл прошли паводки.