https://news.day.az/society/1259722.html В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
Сегодня в Азербайджане проведено 7 883 теста на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на пятое августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 759 229 тестов.
Число активных больных составляет 3 787 человек, 255 человек из них в реанимации, а 51 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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