Плодоносящие сады Губы

Сейчас в самом разгаре сбор урожая в фруктовых садах Губы. В настоящее время фермеры собирают в садах быстрорастущие сорта персиков, слив и яблок.

Общая площадь фруктовых садов в районе превышает более 17 тысяч гектаров, на 13 тысяч 800 гектарах которых выращиваются яблоки. В прошлом году в яблоневых садах было собрано 117 тыс. 800 тонн урожая.

Несмотря на трудности сбора фруктов, фермеры рады пожинать плоды своего труда.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фоторепортаж из фруктовых садов Губы.