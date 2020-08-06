В Азербайджан из Грузии экстрадируют преступника, находящееся в международном розыске

В Азербайджан из Грузии будет экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, на основании требований национального законодательства и международных договоров, стороной в которых выступает Азербайджан, в том числе Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Генпрокуратура Азербайджана в рамках двустороннего сотрудничества с Генеральной прокуратурой Грузии направила запрос об экстрадиции лица, совершившего преступление, для привлечения его к уголовной ответственности.

Так, возникли основания для подозрения в том, что в 2017 году Федаил Гулиев, заказав у гражданина Турции Камана Эйюпа Хакана 500 тысяч поддельных акцизных марок, осуществил их продажу в стране. Гулиев был привлечен к следствию в качестве подозреваемого, и в его отношении был объявлен международный розыск.

Запрос Генеральной прокуратуры Азербайджана был удовлетворен на основании установления местонахождения Федаила Гулиева на территории Грузии,

В ближайшие дни он будет экстрадирован в Азербайджан.