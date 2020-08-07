https://news.day.az/society/1260175.html Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана
Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана
Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на koronavirus.info, самый высокий процент заражения приходится на долю города Баку - 56,3%.
Процент заражения на Абшероне составляет 16.1%, в Аране - 9.4%, Гяндже - 6.7%, Лянкяране - 4.5%, Губа-Хачмазе -1.9%, Горном Ширване-1.7%, Шеки-Загатале - 1.5%, Верхнем Карабахе - 1.0%.
В Нахчыване процент заражения составляет 0,0%.
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