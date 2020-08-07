В Баку спасатели извлекли из шахты здания человека

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что один человек остался в беспомощном положении в шахте здания в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Службы спасения особого риска МЧС прибыли на место вызова. Было установлено, что гражданин, находясь на крыше многоэтажного жилого дома, по неосторожности провалился в шахту здания.

Спасатели, соблюдая правила безопасности, извлекли гражданина из шахты.