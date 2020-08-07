В порядок распределения бюджетных средств в Азербайджане следует внести изменения

Было бы лучше несколько скорректировать выделенные некоторым регионам средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе обсуждения поправок в закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" на заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал депутат Арзу Нагиев.

По его словам, на сегодня в некоторых селах приграничного с Арменией Гедабейского района работы по строительству дорог и газификации остаются незавершенными. Депутат подчеркнул, что эти работы осуществляются за счет местных средств.

"Помимо этого в результате природных бедствий размыты сельские дороги. И в этом направлении следует выделить определенные средства. В средства, выделяемые на централизованные расходы, следует внести определенные изменения", - сказал Арзу Нагиев.