Меры, принятые Азербайджаном, позволят выйти из войны с COVID-19 с высоко поднятой головой

Благодаря своевременным и целенаправленным мерам под руководством Президента Ильхама Алиева, включая специальный карантинный режим и его ужесточение в зависимости от эпидемиологической ситуации, в Азербайджане удалось достичь положительной динамики в борьбе с COVID-19.

Об этом Day.Az сказал заместитель председателя Партии Единого народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ордуханлы.

По его словам, государство полностью контролирует все вопросы, связанные с коронавирусом.

"Проделанная работа по созданию современной инфраструктуры здравоохранения, открытие новых больниц модульного типа, закупка лабораторий, медицинского оборудования и лекарств, а также организация производства средств личной гигиены позволила нам выйти с успехом в этом непростом сражении с глобальной болезнью и смягчить карантинный режим", - заявил он.

При этом зампред подчеркнул, что если после смягчения карантина количество инфицирований вновь увеличится, то его придется повторно ужесточать.

"Поэтому гражданам необходимо продолжать вести себя ответственно, должна быть создана среда, в которой каждый контролирует безопасность себя и окружающих", - подчеркнул Ордуханлы.

Как отметил наш собеседник, несмотря на продолжительное падение цен на нефть на мировом рынке в первом полугодии, Азербайджану удается удерживать инфляцию на уровне трех процентов и предотвращать увеличение внешнего долга.

В то же время, продолжил он, правительство Азербайджана продолжает придерживаться тому, что в центре социальной политики находится человеческий фактор.

"Примером этого является предоставление жилья беженцам и вынужденным переселенцам", - подытожил Ниямеддин Ордуханлы.

Абдул Керимханов