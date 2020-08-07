Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове восьмого августа преимущественно без осадков, ветер юго-западный, передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 21-24, днем - 32-36, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление опустится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 25-26 градусов тепла.

В регионах Азербайджана восьмого августа преимущественно без осадков, однако, к вечеру в некоторых горных районах возможны грозовые дожди, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Максимальная температура воздуха ночью - 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.