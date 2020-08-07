Полиция о нарушителях карантинного режима

За нарушение правил жесткого карантинного режима за минувшие сутки к ответственности привлечены 334 участника дорожного движения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Отмечается, что 221 человек, находившийся в транспортных средствах, был привлечен к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, 112 - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах, один - за повторное нарушение (по той же статье).

За сутки в результате проверок на постах развернули обратно 600 автомобилей, следовавших в Баку, и 270 машин, пытавшихся выехать из столицы, - всего 870 транспортных средств.