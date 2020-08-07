При участии азербайджанцев, проживающих в Беларуси, снят клип "С любовью к Родине"

При участии азербайджанцев, проживающих в Беларуси, подготовлен видеоролик "С любовью к Родине", посвященный Азербайджану и его вооруженным силам.

Как передает Day.Az, ролик снят по инициативе и идее Фатимы Исазаде, автором слов и музыки является популярный исполнитель, композитор и гитарист Чингиз Мустафаев.

Представляем вниманию читателей данное видео: