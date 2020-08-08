На пляже в Бузовна прошел субботник

По случаю "Дня Каспия" министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело на пляже в Бузовна субботник с целью очистки побережья от пластиковых и других отходов.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе министерства, в мероприятии, проведенном с соблюдением правил карантина, приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, сотрудники министерства и эковолонтеры.

В акции предусматривается уборка порядка 10 гектаров территории, отходы будут рассортированы и транспортированы по назначению.

Целью проведения мероприятия является усиление роли общественности в деле улучшения экологической ситуации в Каспийском море и прибрежной полосе, а также укрепление сотрудничества с общественностью в этой сфере.

Напомним, что после вступления в силу Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря 12 августа 2006 года ежегодно 12 августа отмечается как "День Каспия".