В Сумгайыте утонула беременная женщина

Минувшим вечером на одном из пляжей города Сумгайыт утонула женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, женщина находилась на четвертом месяце беременности. Она была извлечена из воды, однако спасти ее не удалось.

Тело направлено на экспертизу.

Выясняются обстоятельства происшествия.