https://news.day.az/society/1260542.html Полиция оштрафовала 5 человек, приехавших на отдых из Гянджи в Балакен
Полиция оштрафовала 5 человек, приехавших на отдых из Гянджи в Балакен
Сотрудники Балакенского райотдела полиции выявили 5 человек, прибывших из Гянджи на отдых, нарушив при этом правила карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Шекинской региональной группы МВД республики, указанные лица были приглашены в отделение полиции и с ними была проведена разъяснительная беседа.
В отношении них составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.
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