Полиция оштрафовала 5 человек, приехавших на отдых из Гянджи в Балакен

Сотрудники Балакенского райотдела полиции выявили 5 человек, прибывших из Гянджи на отдых, нарушив при этом правила карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Шекинской региональной группы МВД республики, указанные лица были приглашены в отделение полиции и с ними была проведена разъяснительная беседа.

В отношении них составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.