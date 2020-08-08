Численность населения Сумгайыта возросла

Обнародована численность населения, проживающего в Сумгайыте.

Об этом Day.Az сообщили в Сумгайытском городском отделе Госкомитета по статистике.

По статистике на 1 июля 2020 года численность населения города Сумгайыт составила 345,9 тыс. человек.

Согласно этим данным, в городе Сумгайыт проживает 308,6 тыс. человек, в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев - 23,6 тыс. человек, а в поселке Джорат - 13,7 тыс. человек.

Эта цифра на 2000 человек или на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.