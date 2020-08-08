Оперштаб обсуждает вопрос возобновления занятий в школах
Возобновление обучения в школах - крайне важный вопрос.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.
По его словам, в течение последних нескольких недель в данном направлении ведется работа, изучается опыт зарубежных стран.
"Как известно, в отдельных странах вирус распространяется различными темпами. Другой фактор заключается в изменчивости статистических показателей, то есть сегодня мы выносим решение, а завтра показатели меняются. В связи с возобновлением образовательного процесса ведутся дискуссии, для этого создана большая группа. Брифинг на эту тему будет проведен в последующие недели", - сказал Шахмар Мовсумов.
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