Закрытие метро затрудняет перевозку 600 тыс. пассажиров в день

В результате того, что закрытие метро затрудняет перевозку 600 тысяч пассажиров в день, в Баку высокая плотность пассажиропотока.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, если раньше в гаражах оставались запасные автобусы, то сегодня там не бывает ни одного. Все автобусы отправляются на маршрутные линии.

Отметим, что два раза в день плотность пассажиропотока резко возрастает, Мовсумов призвал общественность строить свои нерабочие планы так, чтобы не пользоваться автобусами в часы пик.

"Если мы передвинем наши планы на час или два, то серьезно поможем решению проблемы с пассажиропотоком, транспортом и количеством заражений", - подытожил помощник Президента.