https://news.day.az/society/1260607.html Сегодня открытие метро не обсуждается - Шахмар Мовсумов
Сегодня открытие метро не обсуждается - Шахмар Мовсумов
"Приостановление работы общественного транспорта в выходные и метро взаимосвязаны".
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.
Он отметил, что фактор номер один, который влияет на распространение вируса во всех странах, - это передвижение людей: "Поэтому во многих странах используется практика приостановления работы транспорта. Мы тоже вынуждены делать это. Сегодня открытие метро не обсуждается. Потому что больше всего случаев заражения может быть в метро".
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