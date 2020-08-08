Если человек в течение месяца не снимает с карты 190 манатов, значит он в них не нуждается

С некоторых банковских карт, которые ранее были выданы для получения единовременной выплаты в размере 190 манатов, а позднее заблокированы, не был снят ни один манат.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

"Мы приняли решение оказать поддержку, помощь самым малообеспеченным людям. Было принято решение о выдаче этих средств 600 тысячам человек. С некоторых карт, на которые были перечислены 190 манатов, не было снято ни одного маната. Это значит, что данный конкретный гражданин не нуждается в этих деньгах. Если человек в течение месяца не забирает эти 190 манатов, значит он в них не нуждается", - сказал Мовсумов.