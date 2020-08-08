TƏBİB о прибытии зарубежных врачей в Азербайджан

Прибытие зарубежных врачей в Азербайджан осуществляется на основании межгосударственных договоренностей.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, официальные представители этих стран принимают участие в организации таких визитов.

"Во многих странах число инфицированных снижается, и ситуация берется под контроль. В частности хочу отметить, что прибывшие из Италии специалисты - представители различных регионов страны и являются специалистами в разных сферах. Нами было заранее спланировано, какую помощь они могут оказать нам, прибыв в Азербайджан", - сказала Ягут Гараева.