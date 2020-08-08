7 августа министр образования Эмин Амруллаев провел встречу в видеоформате с руководителями вузов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в ходе встречи министр обратил особое внимание участников на поручения, которые дал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи с вузами.

Э.Амруллаев подчеркнул, что подготовка специалистов в нашей стране должна соответствовать требованиям Четвертой промышленной революции, современных технологий.

В ходе встречи была отмечена особая роль процессов устойчивого обеспечения в достижении указанных целей, проведен обмен мнениями о привлечении широкой общественности к этому процессу, обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к новому учебному году в вузах в условиях пандемии.