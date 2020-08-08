Для поездки журналистов из Баку в районы нужен командировочный лист

Для поездки журналистов из Баку в районы требуется командировочный лист.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что это очень простое требование: "Не думаю, что выдача командировочного листа создаст какие-то серьезные проблемы. Однако это позволит, по крайней мере, контролировать передвижение людей. Командировочный лист - это норма, сегодня он требуется от всех государственных учреждений. Если вы едете в любой район, чтобы действительно выполнить свой долг, это командировка. Поэтому командировочный лист должен быть выдан".

Ш.Мовсумов добавил, что компания должна выдать командировочный лист как можно скорее: "Командировочный лист должен быть выдан в течение получаса, чтобы журналист мог отправиться на место".