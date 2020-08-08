Названа причина, почему не открывают мечети в Азербайджане

"Распространение вируса в закрытых помещениях происходит быстрее".

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что поэтому решение об открытии мечетей не принято: "В этом году даже хадж был совершен в очень необычной форме. Защита здоровья людей влияет не только на сферу медицины. Это очень серьезно влияет на экономику и на другие сферы".

Ш.Мовсумов отметил, что открытие мечетей в настоящее время не обсуждается.