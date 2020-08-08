https://news.day.az/society/1260680.html В Хырдалане произошел пожар - ВИДЕО
В Хырдалане произошел пожар - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в городе Хырдалан Абшеронского района (на обочине дороги Баку-Сумгайыт).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС привлечены на место происшествия.
По предварительным данным, пожар произошел на обширной территории, где скопились отходы шин. В результате принятых оперативных мер пожар был потушен.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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