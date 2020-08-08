https://news.day.az/society/1260682.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 360 пациентов - заразились всего 105 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 360 пациентов - заразились всего 105 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 360, скончались 5 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлен 33 481 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 056, скончались 488 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 937 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 457, в целом же - 779 508 тестов.
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