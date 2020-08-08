В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 360 пациентов

В Азербайджане выявлено 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 360, скончались 5 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлен 33 481 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 056, скончались 488 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 937 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 457, в целом же - 779 508 тестов.