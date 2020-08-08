Житель Сумгайыта упал со 2-го этажа и умер

Житель Сумгайыта по неосторожности упал с балкона своего дома на 2-м этаже здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в 5-м квартале города.

Житель города, Алиев Шахин Аллахьяр оглу (1996 г.р.) получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но спасти его не удалось.

По факту проводится расследование.