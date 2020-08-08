https://news.day.az/society/1260689.html Житель Сумгайыта упал со 2-го этажа и умер
Житель Сумгайыта упал со 2-го этажа и умер
Житель Сумгайыта по неосторожности упал с балкона своего дома на 2-м этаже здания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в 5-м квартале города.
Житель города, Алиев Шахин Аллахьяр оглу (1996 г.р.) получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
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