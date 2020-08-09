В Баку будет ветрено, но жарко

Обнародован прогноз погоды на 10 августа.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на юго-восточный. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе - 25-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы, временами интенсивные дожди, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть восточный ветер, местами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градуса тепла.