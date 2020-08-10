https://news.day.az/society/1260957.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Девятого августа в 22:43 по местному времени на территории Агсуинского района, в 14 километрах к юго-западу от станции Пиргулу произошло землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Землетрясение не ощущалось.
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