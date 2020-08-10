В Азербайджане произошло землетрясение

Девятого августа в 22:43 по местному времени на территории Агсуинского района, в 14 километрах к юго-западу от станции Пиргулу произошло землетрясение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Землетрясение не ощущалось.