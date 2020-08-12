https://news.day.az/society/1261686.html В Барде произошла массовая драка, есть убитый и раненые
В Барде произошла массовая драка, есть убитый и раненые
В Барде совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате массовой драки в селе Шорелли житель села Беюк Гёюшлю Мансур Гасанли был убит, а Рауф Багиров, Ниджат Азизов и Адыгёзал Аббасов в тяжелом состоянии госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
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