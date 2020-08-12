В Барде произошла массовая драка, есть убитый и раненые

В Барде совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате массовой драки в селе Шорелли житель села Беюк Гёюшлю Мансур Гасанли был убит, а Рауф Багиров, Ниджат Азизов и Адыгёзал Аббасов в тяжелом состоянии госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.