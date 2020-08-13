Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены, сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Участники экзамена должны иметь при себе защитную маску и использовать ее правильно, то есть маска должна прикрывать нос, рот и подбородок. Она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса (на входе в экзаменационное здание, в период экзамена и на выходе из здания).

Экзамен начнется в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена пропуск в здание, где пройдет экзамен, будет прекращен.

Напомним, что в целях предотвращения большого скопления людей и контактов между участниками экзамена установлено различное время для входа в здание, которое указано в "экзаменационном листе" участника.

В экзаменах примут участие 19 197 человек.