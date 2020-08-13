https://news.day.az/society/1261948.html В Баку сгорел пассажирский автобус
В Баку сгорел пассажирский автобус
В Баку сгорел пассажирский автобус.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Хазарском районе Баку сгорели воспламеняющиеся части пассажирского автобуса марки Karsan.
Линии связи на обочине были защищены от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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