В Баку сгорел пассажирский автобус

В Баку сгорел пассажирский автобус.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Хазарском районе Баку сгорели воспламеняющиеся части пассажирского автобуса марки Karsan.

Линии связи на обочине были защищены от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.