В Азербайджане произошло землетрясение

13 августа в Азербайджане, на территории Агсуинского района, зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,7.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки произошли в 09:21 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15 километров и зафиксирован в 14 километрах к юго-западу от сейсмологической станции "Пиркули".

На поверхности колебания земной коры не ощущались, отмечается в информации Центра.