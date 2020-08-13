https://news.day.az/society/1261949.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
13 августа в Азербайджане, на территории Агсуинского района, зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,7.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки произошли в 09:21 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15 километров и зафиксирован в 14 километрах к юго-западу от сейсмологической станции "Пиркули".
На поверхности колебания земной коры не ощущались, отмечается в информации Центра.
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