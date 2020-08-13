Тяжелое ДТП в Товузе, есть пострадавший

В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Ашагы Гушчу автомобиль марки ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем марки Mercedes. В результате ДТП один человек получил травмы.

Ведется расследование.