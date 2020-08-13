https://news.day.az/society/1262007.html Тяжелое ДТП в Товузе, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Товузе, есть пострадавший - ФОТО
В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Ашагы Гушчу автомобиль марки ВАЗ-2106 столкнулся с автомобилем марки Mercedes. В результате ДТП один человек получил травмы.
Ведется расследование.
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