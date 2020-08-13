На азербайджанских телеканалах возобновят показ зарубежных сериалов

Сегодня в Азербайджане состоялось заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию, в ходе которого был обсужден вопрос выделения финансовой помощи частным телерадиовещателям в соответствии с пунктом 2 распоряжения главы государства от 22 июля 2020 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Совет.

Согласно информации, по завершении обсуждений было принято решение о равном распределении трех миллионов манатов, выделенных Национальному совету по телевидению и радиовещанию из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год, между нижеперечисленными частными общереспубликанскими телерадиовещателями. Так, компании "Lider TV", "Xəzər TV", "Azad Azərbaycan", "ARB 24", "Space Müstəqil Teleradio Şirkəti" и "Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi" получат по 500 тысяч манатов. При этом поскольку продолжается судебный процесс по объявлению Lider TV банкротом, 400 тысяч манатов, выделенных компании, Национальный совет по телевидению и радиовещанию выплатил ОАО "Азеркосмос" и Производственному объединению по радиовещанию и спутниковой связи, а 100 тысяч манатов решено перевести на собственный казначейский счет компании Lider TV с целью повышения ее технических возможностей.

На заседании также был обсужден вопрос восстановления трансляции иностранных телесериалов в телевизионных программах всех наземных вещателей, действующих на территории Азербайджана. С целью формирования конкурентной среды на местном рынке сериалов и стимулирования производства более качественных национальных телефильмов и сериалов было принято решение о восстановлении с первого сентября 2020 года на определенных условиях трансляции иностранных телесериалов во всех телевизионных программах, транслируемых наземным вещанием на территории Азербайджана, независимо от организационно-правовой формы.

Согласно решению, зарубежные сериалы будут демонстрироваться только полностью дублированными в интервале 23.00 - 07.00. Кроме того, в течение недели каждый вещатель сможет транслировать иностранный сериал в течение двух часов в промежутке между 07.00 - 22.00.