Результаты серологических расследований будут полезны при принятии решения о карантине в Азербайджане

В Азербайджане есть необходимость проведения серологических тестов в связи с реакцией организма на вирус SARS CoV-2.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, исследования не будут иметь массового характера. Эти анализы будут проводиться на добровольной основе только среди случайно отобранных групп населения.

Алиев отметил, что целью проведения серологических тестов является изучение наличия иммунитета у населения против вируса SARS CoV-2, вызывающего COVID-19.

"На основании этого будет определено, сколько человек в стране уже переболели этим заболеванием . Важно знать, сколько людей инфицировано этим вирусом, поскольку у многих людей симптомы отсутствуют."

Такая практика применяется и в других странах. Анализ результатов серологических тестов может быть полезен при принятии решений об ужесточении или смягчении режима карантина в будущем", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что иммунитет, появляющийся в организме человека при заражении коронавирусом, - временное явление.

Напомним, что в Азербайджане разработан план мероприятий по проведению серологических тестов для изучения иммунитета против вируса SARS CoV-2.

К человеку, который согласился пройти обследование, из местной поликлиники будет направлена специально обученная медсестра для забора крови. На начальном этапе такие исследования планируется провести в Баку, Сумгайыте и Гяндже. Они будут проводиться с помощью реагентов немецкой компании EUROIMMUN, закупленных государством.