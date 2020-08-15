TƏBİB анонсировал проведение тестов с целью изучения уровня иммунитета у людей

Со следующей недели в Азербайджане в рамках мер борьбы с пандемией будут проводиться серологические тесты. Основная цель данного скрининга - изучить уровень иммунитета у людей, переболевших коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба заявила руководитель рабочей группы TƏBİB по микробиологии Гумрал Алекперова.

По ее словам, тесты будут проводиться на добровольной основе, посредством случайного выбора. Для проведения обследования хватает всего 3-5 миллиграммов венозной крови.